الاقتصاد

شركة أوكسيدنتال بتروليوم تقلص الدين قبل زيادة إنتاج النفط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أوكسيدنتال بتروليوم تقلص الدين قبل زيادة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيكى هولوب الرئيسة التنفيذية لأوكسيدنتال بتروليوم اليوم الثلاثاء إن الشركة لن تزيد الإنتاج لحين تقليص ديونها "بشكل كبير".

تعاني الشركة من دين حصلت عليه خلال استحواذها على أناداركو بتروليوم بقيمة 38 مليون دولار العام الماضي، في رهان في الوقت الخطأ على ارتفاع أسعار النفط.

وقالت هولوب في مكالمة مع محللين إن أوكسيدنتال تستأنف بعض النشاط في حوض برميان وخليج المكسيك، لكن تركيزها منصب على أن "نضمن أننا لدينا سيولة للمضي قدما حتى نملك القدرة على الوفاء بالمستحق علينا".

وأضافت أن الشركة أعادت إلى السوق أغلب كميات النفط التي حجبتها إبان فترة انهيار سعر النفط في فصل الربيع.

وكانت قد بلغت الذروة عندما قلصت الإنتاج اليومي بمقدار 47 ألف برميل في مايو، ليكون المتوسط في الربع الثاني من العام 29 ألف برميل يوميا.

Advertisements

وقالت الشركة إنها ستقلص 20 ألف برميل يوميا على الأرجح في الربع الثالث بسبب تخفيضات أوبك+.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة أوكسيدنتال بتروليوم تقلص الدين قبل زيادة إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا