شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أوكسيدنتال بتروليوم تقلص الدين قبل زيادة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيكى هولوب الرئيسة التنفيذية لأوكسيدنتال بتروليوم اليوم الثلاثاء إن الشركة لن تزيد الإنتاج لحين تقليص ديونها "بشكل كبير".
تعاني الشركة من دين حصلت عليه خلال استحواذها على أناداركو بتروليوم بقيمة 38 مليون دولار العام الماضي، في رهان في الوقت الخطأ على ارتفاع أسعار النفط.
وقالت هولوب في مكالمة مع محللين إن أوكسيدنتال تستأنف بعض النشاط في حوض برميان وخليج المكسيك، لكن تركيزها منصب على أن "نضمن أننا لدينا سيولة للمضي قدما حتى نملك القدرة على الوفاء بالمستحق علينا".
وأضافت أن الشركة أعادت إلى السوق أغلب كميات النفط التي حجبتها إبان فترة انهيار سعر النفط في فصل الربيع.
وكانت قد بلغت الذروة عندما قلصت الإنتاج اليومي بمقدار 47 ألف برميل في مايو، ليكون المتوسط في الربع الثاني من العام 29 ألف برميل يوميا.
وقالت الشركة إنها ستقلص 20 ألف برميل يوميا على الأرجح في الربع الثالث بسبب تخفيضات أوبك+.
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