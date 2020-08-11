شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الغذائية" تقيم ورشة عمل حول "النظام المتكامل لمكافحة الآفات في المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون ورشة عمل إليكترونية بشأن "النظام المتكامل لمكافحة الآفات (IPM) في المصانع الغذائية" وذلك تمهيداً لإصدار أول دليل عن الإدارة المتكاملة للآفات في منشأت الصناعات الغذائية - والأول من نوعه في مصر - في سلسلة سيصدرها مشروع مزارع لمزارع بالتعاون مع الغرفة لتحسين سلامة الغذاء والبيئة الإنتاجية للصناعات الغذائية.

وشارك في ورشة العمل حوالي 80 شركة من أعضاء الغرفة بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأ. محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة و د.حسام حبيب مدير مشروع مزارع إلى مزارع.

وقد قام الخبير الأمريكي جيري هيبز – عالم الحشرات والخبير في سلامة الغذاء بعرض الدليل التدريبي الخاص بالطرق والنظم المتكاملة لمكافحة الآفات بالمصانع الغذائية وعرض التوصيات الخاصة بمصانع الأغذية في مصر.

Advertisements

وفي كلمته تقدم الجزايرلي بالشكر إلى مشروع مزارع إلى مزارع وفريق العمل مشدداً على أهميته البالغة خاصة لما يقدمه للقطاع من خبرات عالمية تساهم في تحقيق التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تتطابق مع المعايير العالمية مما يساهم في النهوض بجودة المنتج المحلي وسلامته، الأمر الذي يعزز تسويقه محلياً بالإضافة إلى فتح أسواقاً جديدة للتصدير، كما افاد بالنمو المتزايد في عدد المنشآت الغذائية من أعضاء الغرفة والناتج بشكل أساسي عن تحول المنشآت إلى القطاع الرسمي، مما يعد مكسباً للدولة وللقطاع وللمستهلك على حد سواء.

وفي عرض الدليل خلال ورشة العمل تم التاكيد علي أن النظام المتكامل لمكافحة الآفات هو نهج عالمي تعتمده منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ويعتمد بشكل رئيسي على الوقاية وليس المكافحة الكيماوية ، وذلك للقضاء على الآفات بشكل جذري، وهو نهج إدارة متكامل ومتدرج من التشخيص والوقاية والمراقبه واعتماد الاجراءات غير الكيماويه وقد أثبت هذا النظام أنه الأكثر فعالية على المدى الطويل من نهج رد الفعل باستخدام عمليات الرش لمكافحة الآفات.

ونظمت الغرفة هذه الورشة بالتنسيق مع مشروع مزارع إلى مزارع – سلامة وجودة الغذاء المقدم من منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية Land O’Lakes International Development.