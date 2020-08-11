شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشترى 120 ألف طن من القمح الروسى فى مناقصة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الرسمى للحبوب فى مصر، اليوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسى فى أحدث مناقصة شراء دولية.

وأضافت الهيئة أن القمح للشحن فى الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وسيجرى الدفع بخطابات ائتمان عند الإطلاع على مستندات الشحنات.