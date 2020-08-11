شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تناقش موقف صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - د. هالة السعيد: ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا ، وسيتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل - رسائل للمواطنين بمواعيد الصرف ولابد من بحث أي شكاوي واردة من المواطنين والوقوف على حلها مع أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، اجتماعًا للجنة الوزارية اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لصرف مبالغ الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع أكدت د.هالة السعيد، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف مشددة علي ضرورة بحث أي شكاوي واردة من المواطنين والوقوف علي حلها، مؤكدة أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.

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وأوضحت السعيد أهمية حل الشكاوي الواردة ضمن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، كما أكدت على ضرورة تطبيق المعيار المتفق عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة ١ إلي ٣ في كل أسرة.

وتابعت السعيد موضحة أن اللجنة تستهدف العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.

ولفتت السعيد إلي اتخاذ المجلس القومي للأجور لمجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، متابعه أن الحفاظ على العمالة يمثل الحفاظ على الاقتصاد القومى لعبور الأزمة الحالية، وأشارت السعيد إلى أنه قد تمت متابعة أعداد العماله التي تضررت وصرفت من صندوق الطواريء التابع لوزارة القوى العاملة.

حضر اجتماع اللجنة امحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، و أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية،و عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.