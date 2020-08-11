شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.28 دولار لبرنت و 42.32 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 45.28 دولار للبرميل وذلك لخام برنت مرتفعا بمقدار 29 سنتا أو ما يوازي 0.6 ٪ كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.32 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار38 سنتا أو ما يوازي 0.9 ٪ .

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاع مدعومة بتوقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى، كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا وفقا لرويترز.

Advertisements

وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، قد أكد أمس، إنه يلحظ تعافيا فى الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا وأبلغ الصحفيين، خلال مؤتمر بالهاتف، عقب إعلان نتائج الشركة "انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نرى تحسنا فى آسيا وفى أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.