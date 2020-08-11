شكرا لقرائتكم خبر عن سى.إم.إى تشطب مصفاة ذهب تابعة لدبى بعد إدراجها بثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شطبت مجموعة سى.إم.إى الأمريكية المشغلة للبورصات مصفاة الاتحاد للذهب فى دبى من قائمة المصافى التى يمكن استخدام سبائكها فى تسوية عقود الذهب الآجلة فى بورصة نيويورك، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إدراجها.

وكانت البورصة، وهي أكبر سوق لتداول العقود الآجلة للذهب في العالم، قد وافقت على إدراج سبائك الاتحاد في السابع من يوليو ثم شطبت‭‭‬‬ المصفاة في 31 من الشهر نفسه، وفقا لما تظهره إشعارات للسوق أصدرتها عن سي.إم.إي.

ولم تذكر البورصة سببا للشطب.

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والاتحاد واحدة من أكبر مصافي المعادن النفيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت لرويترز إن سي.إم.إي لم تعطها سببا لشطبها لكن أبلغتها بعدم وجود مشكلة في طريقة عملها.

وأحجمت مجموعة سي.إم.إي عن التعقيب.

وتعتبر بعض البنوك والمصافي أن الإمارات العربية عالية المخاطر بسبب كمية الذهب المهربة إلى البلاد وضعف الرقابة على غسل الأموال، ولذلك تتجنب أخذ أي ذهب من الإمارات.