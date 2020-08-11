شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة المصرية تغرم شركة الشرقية-ايسترن كومباني 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، فرض التزام مالي على شركة الشرقية-ايسترن كومباني، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الحفر الوطنية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

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وقررت اللجنة، أيضا مخاطبة الشركات غير المستوفاة للمادة 53 مكرر من قواعد القيد لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء شرط عدد المساهمين تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب .‏

فيما وافقت اللجنة، على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.9 مليار جنيه موزع على عدد 458 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ثمانية إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقا للمادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها.

وبلغت الأسهم حرة التداول نسبة 12,84109 % من إجمالي أسهم الشركة، إجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 1250 مساهم، وذلك طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.