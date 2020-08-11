شكرا لقرائتكم خبر عن يورو أويل ستوك: استهلاك المصافى الأوروبية من الخام زاد 3.3% على أساس شهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء بأن استهلاك مصافى التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف المزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة طفيفة الطلب على الوقود بشكل طفيف.

والاستهلاك منخفض بنحو 18 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 بالمئة من يونيو إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

ونزلت مخزونات البنزين 0.4 بالمئة مقارنة بيونيو في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من واحد بالمئة.

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