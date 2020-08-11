شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.2% بقيمة تداولات 7.7 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.2% رابحاً 90.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7626.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% رابحاً 18.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8196.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 386.5 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال.

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وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%.

وقفز 144 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.92%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 9.86%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.78%، فيما تراجع 45 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.09%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.25%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 426.9 مليون ريال سعودي.