شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.33% للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 14.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.208 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 396 مليون درهم ليغلق عند مستوى 653.164 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 102.3 مليون سهم، بقيمة 223 مليون درهم، عبر تنفيذ 2234 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.69%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.68%.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 14.8%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 9.65%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 6.94%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.58%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 55.8 مليون درهم.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3572.620 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 911.3 ألف ريال عبر تنفيذ 356 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.70%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "العمانية للتغليف" بنسبة 3.57%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.12%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.43%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.39%.