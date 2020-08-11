شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر مراكز التجارة العقارية ترتفع 30% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة مراكز التجارة العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 29.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 47.9 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 36.9 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

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ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى الانخفاض من التغير في القيمة العادلة لعقاات استثمارية، بالإضافى إلى عدم وجود إيرادات ووجود مصاريف مُقابلة.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 145.5 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي خسائر بلغت 74.1 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بلغ 193.4 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 37.2 ألف دينار في الربع المماثل من العام 2019.