شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا" تحصل على ترخيص لعمل فرعها بمركز دبي العالمي كشركة مرخصة للخدمات المالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.
وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تأسيس فرع للمجموعة في مركز دبي المالي العالمي يأتي في إطار خطط النمو لدى المجموعة.
وبحسب البيان، تتواجد سامبا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، من خلال عمليات فرعها المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
هذا ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 955 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 935 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات، يقابلها جزئيا انخفاض في دخـل الإستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "سامبا" تحصل على ترخيص لعمل فرعها بمركز دبي العالمي كشركة مرخصة للخدمات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.