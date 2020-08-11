شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا" تحصل على ترخيص لعمل فرعها بمركز دبي العالمي كشركة مرخصة للخدمات المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تأسيس فرع للمجموعة في مركز دبي المالي العالمي يأتي في إطار خطط النمو لدى المجموعة.

وبحسب البيان، تتواجد سامبا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، من خلال عمليات فرعها المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

Advertisements

هذا ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 955 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 935 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات، يقابلها جزئيا انخفاض في دخـل الإستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.