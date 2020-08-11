شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بفعل إشارات تعافي قطاع الإسكان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام اغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات أظهرت المزيد من التحسن والتعافي قطاع الإسكان المحلي من آثار جائحة "كورونا".



وكشان أي دولة أخرى حول العالم، تخشى الحكومة الكندية من التعرض لموجة ثانية من فيروس "كورونا" تاتي على الأخضر واليابس وتدفع الاقتصاد إلى ركود عميق دخل دائرته بالفعل.

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وكشفت بيانات حكومية عن أن وتيرة بناء المنازل الجديدة في كندا سجلت 246 ألف وحدة سكنية في الشهر الماضي بينما توقع محللون 208 آلاف وحدة سكنية.



يُذكر أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس "كورونا" قائلا إن تجاربه أثبتت فاعلية ومناعة مستقرة داخل من حصلوا عليه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.753، وسجل أعلى سعر عند 0.7537 في حين سجل أقل سعر عند 0.7484.