شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح لفيروس "كورونا" في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم تسجيل أول لقاح في العالم لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" مؤكدا على أن ابنته حصلت عليه.



وأكد الرئيس الروسي أن اللقاح الذي وصفه بالأول في العالم خضع لكافة التجارب اللازمة وثبتت فاعليته في توفير مناعة مستقرة لمن حصلوا عليه للوقاية من فيروس "كورونا".



ونقلت "سي إن بي سي" تعليقات "بوتين" في مؤتمر صحفي بالقول إن لقاح روسيا للوقاية من "كورونا" تم تسجيله هذا الصباح، وهو الأول من نوعه في العالم.

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وعلق "بوتين": "علمت من كافة الجهات المعنية ان لقاحنا فعال بدرجة كبيرة، فقد اجتاز كافة الاختبارات والتجارب وحصن من حصل عليه بالفعل".



ونفذت الاختبارات على اللقاح الروسي في أقل من شهرين، ورغم أن اللقاح تم تسجيله، إلا أن المرحلة الثالثة منه سوف تبدأ غدا الأربعاء.



وكشف "بوتين" أن دولا من بينها الإمارات والسعودية والفلبين شاركت في جميع التجارب التي نفذت على اللقاح المشار إليه.



ولم يتم الإعلان عن موعد أو تفاصيل معينة بهذا اللقاح مثل تأثيره ومداه وعدد الجرعات ومواعيد إطلاق حملات التحصين بوجه عام.