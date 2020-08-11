سعر الذهب يواصل التراجع في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر، تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 26 و 28 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية منذ بدء التعاملات وحتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 سجل نحو 872 جنيها، وعيار 18 نحو 747 جنيه، وعيار 24 نحو 996 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6976 جنيها.