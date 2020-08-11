شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يهبط بنحو 5% بالتزامن مع خسائر حادة للمعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مبيعات مكثفة تنتاب المعادن النفيسة مع الاخذ في الاعتبار ندرة البلاديوم كمعدن هام يستخدم في صناعات مختلفة.



وتلقي أزمة "كورونا" بظلالها على الأسواق العالمية لكن روسيا برئاسة "فلاديمير بوتين" أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل اول لقاح فعال ضد فيروس "كورونا".



ويستخدم البلاديوم بكثافة في صناعة الإلكترونيات وأيضا السيارات لكونه يدخل في مكونات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.

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وفي سياق آخرن انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.8% إلى 2161.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2285 دولارا وأقل سعر عند 2137 دولارا.



أما الذهب، فقد هبطت عقوده الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4% إلى 1959.4 دولار للأوقية، وهي أكبر خسائؤ يومية منذ الثالث عشر من مارس/آذار.