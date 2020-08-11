شكرا لقرائتكم خبر عن آمال اللقاح المضاد لـ"كورونا" تدفع الداو جونز أعلى 28 ألف نقطة في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن التفاؤل المتزايد بشأن لقاح واعد لمنع إصابات فيروس "كورونا".



وأعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم بشكل رسمي تسجيل بلاده أول لقاح فعال لمنع الإصابات بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن موسكو ستبدا الإنتاج الكمي لهذا اللقاح، كما أنها ستطلق بعد ذلك حملات لتحصين شعبها به للوقاية من الفيروس التاجي.



وكشفت بيانات اقتصادية أمريكية عن أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.3%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء - بنسبة 0.5% أعلى من توقعات ارتفاع نسبته 0.1%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 28052 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنقطتين إلى 3362 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 10861 نقطة.