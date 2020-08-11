شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.22% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر على سعر 6.67 دولار، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 8.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه