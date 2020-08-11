شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جنرال موتورز (GM) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.72% بما يعادل 1.26 نقطة ليستقر على سعر 27.98 دولار، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 27.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد