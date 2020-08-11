الاقتصاد

هوم ديبوت يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 11-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هوم ديبوت (HD) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 3.09 نقطة ليستقر على سعر 274.73 دولار، ولكن ما كبح من جماح المزيد من المكاسب للسهم محاولته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 275.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 305.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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