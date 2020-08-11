شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7626.23 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:09 مساءً, 11 أغسطس 2020 م
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 90.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7626.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وبتروكيم، وجاكو، والمراكز، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، وأسمنت السعودية، وريدان، والحمادي، وأسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 4.09%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 18.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8196.13 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.
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