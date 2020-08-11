شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء بسوق المحلى اليوم .. الحديد يبدأ من 9100 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11-8-2020 استقرارا في السوق المحلى وفي جميع الخامات وذلك بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت أسعار الأسمنت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن.

فيما سجلت أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750، وتراوحا أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

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يذكر أن مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أعلن عن تضامنه الكامل مع شعب لبنان الشقيقة في الانفجارات التى شهدتها منطقة مرفأ بيروت وما خلفته من خسائر في الأرواح وفي إعداد المصابين ودمار للمنطقة.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة يتقدمون لشعب لبنان الشقيقة بخالص العزاء والمواساة لضحايا الحادث الأليم لما خلفه من قتلي ومصابين، داعين الله عز وجل للبنان وشعبها الشقيق الاستقرار والأمن وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاف العاجل للمصابين.