شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: سلال الإيرانية تطرح مناقصات دولية لشراء 250 ألف طن من الذرة والصويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن شركة سلال الإيرانية لاستيراد الأعلاف المملوكة للدولة طرحت مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 250 ألف طن من الذرة كعلف للحيوانات و250 ألف طن من علف الصويا.

ومن المقرر إغلاق المناقصات اليوم. Advertisements

والشحنات مطلوبة للتوريد بين سبتمبر وأكتوبر .

وكانت آخر مناقصة طرحتها سلال في 20 يوليو واشترت من خلالها نحو 200 ألف طن من الذرة كعلف حيواني ونحو 350 ألف طن من علف الصويا.

وقال أحد التجار "تواصل إيران استيراد احتياجاتها من الذرة واشترت شحنات كبيرة هذا الصيف خاصة من البرازيل".