شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أبحاث اقتصادية: تحسن ثقة المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن ثقة المستثمرين في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكنه أشار إلى أن الخبراء يرون أن الأوضاع الحالية تتحسن ببطء فحسب.
وارتفع مسح لثقة المستثمرين في الاقتصاد إلى 71.5 نقطة من 59.3 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا بكثير توقعات عند 58 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "استمر نمو الآمال في التعافي الاقتصادي السريع، لكن تقييم الوضع لا يتحسن سوى ببطء"، مضيفا أن الوضع يختلف من قطاع إلى آخر.
وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -81.3 نقطة من -80.9 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -68.8 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد أبحاث اقتصادية: تحسن ثقة المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع بأغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.