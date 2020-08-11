معهد أبحاث اقتصادية: تحسن ثقة المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع بأغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن ثقة المستثمرين في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكنه أشار إلى أن الخبراء يرون أن الأوضاع الحالية تتحسن ببطء فحسب.

وارتفع مسح لثقة المستثمرين في الاقتصاد إلى 71.5 نقطة من 59.3 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا بكثير توقعات عند 58 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

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وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "استمر نمو الآمال في التعافي الاقتصادي السريع، لكن تقييم الوضع لا يتحسن سوى ببطء"، مضيفا أن الوضع يختلف من قطاع إلى آخر.

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -81.3 نقطة من -80.9 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -68.8 نقطة.