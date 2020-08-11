شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: سوريا تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن قمح من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الحكومية المعنية بالحبوب في سوريا طرحت مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين لصناعة الخبز من روسيا.

وأضاف المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم العروض، في المناقصة التي طرحتها المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، هو 14 سبتمبر. Advertisements

وكان قد قال متعاملون أوروبيون، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة، وأضافوا أن المناقصة تُغلق فى 24 يونيو.

وأُغلقت مناقصتان سابقتان، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا، و50 ألف طن من الذرة، فى 12 و24 مايو، وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم تُنفذ عمليات شراء.