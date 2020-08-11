شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 46.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5099.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% رابحاً 61.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5608 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% رابحاً 16.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4094.22 نقطة،وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% رابحاً 28.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4095.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 193.2 مليون سهم بقيمة 38.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7019 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.

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وجاء سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.33%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.83%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.83%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.47% ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.38%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.56%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، وقررت الشركة اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، ومناقشة بعض الأمور العامة للشركة، والتي لا تأثير لها على سعر سهم الشركة.