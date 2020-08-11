شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: سنقدم كل التيسيرات لكافة العاملين بالمواقع البترولية للإدلاء بأصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ستقدم إجراءات تيسيرية لكافة العاملين بكافة المواقع البترولية للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. وأضاف المهندس طارق الملا، لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتيج الاستئذان اليوم أو غدا للذهاب الي اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم. Advertisements وأدلى اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته فى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو، وأوضح عقب الإدلاء بصوته حرصه الكامل على المشاركة فى هذا الحدث الذى يمثل إثراء للحياة النيابية.



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