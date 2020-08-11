شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.58% للجلسة الثالثة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 7.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.47 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 762.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.12% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.50%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.17% مدفوعا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 7.69%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.02% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.70%، بي.أم.أم.أي بنسبة 2.74%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، فيما تراجع سهمي الإثمار القابضة، عقارات السيف بنسبة 9.30%، 0.57%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، عن نتائجها المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة أرباحا صافية ودخلا شاملا عائدين على مساهمي الشركة قدرهما 2.71 مليون دينار بحريني للفترة النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع 4.72 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 42.63% مقارنة مع العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تضمنت انخفاض الإيرادات بسبب إطلاق صندوق دعم المستأجرين بقيمة مليون دينار بحريني، وإغلاق صالات الترفيه العائلية وانحفاض معدل الإشغال للشقق الفندقية.

وبلغت ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، مبلغا وقدره 5.89 فلسا بحرينيا مقارنة مع 10.26 فلسا بحرينيا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفض إجمالي حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بنسبة 2.74% ليصل إلى 150.31 مليون دينار بحريني مقارنة مع 154.54 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

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وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، عن إدراج الإصدار رقم (21) لسندات التنمية الحكومية، التي أصدرها مصرف البحرين المركزي، بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، حيث سيتم تداولها تحت الرمز GDEV21.BND اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 30 يوليو 2020 حتى 30 يوليو 2025، ويبلغ العائد الثابت 4.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 30 يناير و30 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.

واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.

وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 14 إصدار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 7.11 مليار دولار أمريكي.