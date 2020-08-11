شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1.75 جنيه والملوخية 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف اليوم الثلاثاء 11-8-2020، تشهد استقرارا في الأسعار، وفقا لأسعار سوق العبور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهره إن أسعار البطاطس سجلت 3-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 3-5حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيها للكيلو.

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وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم مستقرة، حيث سجلت 1.75 - 3.75 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 15-27جنيها.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهره إلى أسعار الكوسة سجلت 3 - 5 جنيهات، مشيرا إلي أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15 جنيها، كما استقرت اسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أكدت أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 5 من شهر أغسطس الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد لـ3 مليون 781 ألفا، و207 طن لجميع الأصناف المصدرة وجارى الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.