شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.16% بالختام.. و"العربية للطيران" تخسر 169 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحاً 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2097.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 360.9 مليون سهم محققة ما قيمته 229.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3663 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.55%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.96%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 202.3 مليون ورقة بقيمة 66.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العربية للطيران، عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو لعام 2020، حيث سجلت خسائر صافية قدرها 169 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام المنتهي، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لأداء الربع الثاني الذي تأثر بشدة بالتداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، ووقف عمليات الرحلات الجوية المنتظمة، وبلغت إيرادات الشركة 1.021 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.173 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقدمت العربية للطيران خدماتها لنحو 2.48 مليون مسافر إنطلاقا من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من العام، بانخفاض نسبته 57% مقارنة بعدد المسافرين في النصف الأول من عام 2019.

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وأعلنت شركة عمان للتأمين، عن النتائج المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 110.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلى 245%، ويصل مجموع إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية النصف الأول من عام 2020، إلى 2.1 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 5% ليصل إلى 57.6 مليون درهم إماراتي.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2020، وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.9%، من 650 مليون درهما إماراتيا في النصف الأول من عام 2019 إلى 695 مليون درهما إماراتيا في النصف الأول من عام 2020، وارتفع صافي الأرباح إلى 47.05 مليون درهما مقارنة بمبلغ 33.36 مليون درهما في النصف الأول من عام 2019.

وفي سياق آخر كشفت شركة دار التكافل، عن تعيين راجيش سيثي في منصب الرئيس التنفيذي لها، وذلك بعد استكمال عملية الاستحواذ على شركة التأمين الإسلامية "نور للتكافل"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا رئيسيا لها.