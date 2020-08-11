شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل آمال فى تحفيز أمريكى وانتعاش الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 45.28 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 42.32 دولار للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

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كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو، مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.