شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره بعد يومين من المكاسب ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 27 شهرا ، مع تقييم المستثمرين للتطورات الجديدة حول المحادثات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول التحفيز المالي الجديد فى البلاد ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 93.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.60 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة.

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قال زعماء فى الكونغرس الأمريكي و مسؤولين فى إدارة دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر تويتر إن كبار أعضاء الحزب الديمقراطي فى الكونغرس يرغبون فى الاجتماع معه بشأن التوصل لاتفاق لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين خلال تموز/يوليو ،والتي تعتبر مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين المقياس الرئيسي لمستويات التضخم الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال تموز/يوليو من انخفاض بنسبة 0.2% فى حزيران/يونيو ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 0.3% الشهر السابق.