شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، يساعد أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى التعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 42.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.94$، وسجل أدنى مستوي عند 41.94$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.4% إلى مستوي 45.64$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.96$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تصريح سعودي عزز آمال الطلب العالمي ،وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات الإنتاج ضمن الامتثال لاتفاق تحالف أوبك بلس.

Advertisements

خلال تعاملات الأسبوع الماضي ،قفز الخام الأمريكي لأعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ،وخام برنت لمستوي 46.22$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

غرد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تويتر قائلا إن كبار أعضاء الحزب الديمقراطي فى الكونغرس يرغبون فى الاجتماع معه بشأن التوصل لاتفاق لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال زعماء فى الكونغرس و مسؤولين فى إدارة ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الفيروس التاجي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.