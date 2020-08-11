شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل مبيعات السيارات فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بقيادة قطاع صناعة السيارات بفضل مبيعات قوية فى الصين ، بجانب آمال قرب التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.1% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ، مسجلا مستوي 372.54 نقطة الأعلى منذ 23 تموز/يوليو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.5% ، بعدما أعلنت الصين عن زيادة في مبيعات السيارات الشهر الماضي.

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قفزت المبيعات فى أكبر سوق سيارات فى العالم بنسبة 16.4% على أساس سنوي فى تموز/يوليو ، فى رابع زيادة شهرية على التوالي ، لتواصل السوق التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

فى الولايات المتحدة ، قال زعماء فى الكونغرس الأمريكي و مسؤولين فى إدارة دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.75% ،لتسجل أعلى مستوى فى ستة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.7% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.5%.