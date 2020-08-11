للإقبال الشديد.. الكهرباء تعلن مد فترة تقديمات العدادات الكودية حتى نهاية سبتمبر المقبل

أعلنت وزار الكهرباء والطاقة المتجدد، مد فترة تقديم العدادات الكودية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقى تقريراً يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية للتقديم على العدادت الكودية.
وبحسب البيان، قرر الدكتور شاكر مد فترة التقديم على العدادت الكودية إلي 30/9/2020، نظرًا للإقبال الشديد وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
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