شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى بشكل هادئ، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 47.60، في حين يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 44.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد