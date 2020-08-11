شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالزحف الإيجابي ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 43.05، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 41.05، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد