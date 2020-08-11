شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالزحف الإيجابي ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 43.05، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 41.05، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 11-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.