شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 2008.80 ويتجه نحو اختبار مستوى التصحيح التالي عند 1967.90، ليكون الاتجاه الهابط مرجحاً بقية اليوم، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1934.85 بشكل مباشر، بينما يمثّل صموده أمام الضغط السلبي الحالي مفتاح استعادة الاتجاه الصاعد واختبار مستوى 2008.80 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1967.90 والمقاومة 2010.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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