شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن ليقترب من حاجز 1.3100، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3185، مشيرين إلى أن اختراق 1.3105 سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الارتفاع، في حين إن الثبات فوق 1.2965 مطلوب لاستمرار الاتجاه الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3185
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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