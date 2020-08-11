شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن مستوى 1.1737، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 1.1850 ثم 1.1908 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات الإيجابية التي تعزز التوقعات بمواصلة الارتفاع بقية اليوم، في حين يمثل الثبات فوق 1.1737 شرط رئيسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد