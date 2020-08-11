شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الكويتية تتحول لتكبد خسائر بـ 3.2 مليون دينار بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة السينما الكويتية الوطنية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 3.2 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 2.2 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انخفاض إيرادات النشاط بنسبة 51%، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 204%.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات الشتغيلية للشركة إلى 993.8 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 4.9 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.2 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 4.1 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 44% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، إلى 1.04 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2019.