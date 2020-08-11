شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 1.7 ريال للسهم عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 204 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.70 ريال للسهم، وبنسبة 17% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الإثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، على أن يتم التوزيع في 26 أغسطس الجاري.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الأول من العام 2020 بقيمة 204 مليون ريال، بما نسبته 17% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يُعادل 1.7 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 208.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 169.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 460.1 مليون، مقابل أرباح بلغت 402.8 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.