شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أدنى مستوى فى أسبوع والأنظار على محادثات التحفيز الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل تشبث المستثمرين بآمال التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، مع ترقب نتائج المحادثات المكثفة بين المسؤولين الأمريكيين لحل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1722$ الأدنى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1736 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1756$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 27 شهرا عند 1.1915$.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أكثر من عامين عند 92.52 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تشبث المستثمرين بآمال التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،وحل خلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ،والتي تقوض إقرار خطة الإغاثة من فيروس كورونا.

قال زعماء فى الكونغرس الأمريكي و مسؤولين فى إدارة دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.