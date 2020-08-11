ولاء موحّد لـ«الاتحاد للطيران» و«أدنوك للتوزيع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام كل من ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز الجوائز التابع للاتحاد للطيران، وشركة أدنوك للتوزيع، بتوسعة شراكتهما القائمة عبر إبرام اتفاقية متبادلة، بهدف تعزيز المزايا والمكافآت التي يوفرانها للأعضاء.

وتأتي تلك الشراكة امتداداً للعلاقة القوية طويلة الأمد بين الاتحاد للطيران وأدنوك للتوزيع، وهي الأولى من نوعها التي تتيح لأعضاء برامج الولاء التابعة للشركتين تحويل نقاط مكافآتهم بين البرنامجين بشكل متبادل. ما يعني أنه بإمكانهم تحويل أميال ضيف الاتحاد إلى نقاط مكافآت أدنوك وبالعكس. ويحصل الأعضاء مقابل كل ميل من أميال ضيف الاتحاد على 20 نقطة من مكافآت أدنوك، ومقابل كل 110 نقاط من مكافآت أدنوك، يحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أدنوك للتوزيع: «تتيح هذه الاتفاقية الفريدة لأعضاء البرنامج، الذين يزيد عددهم على 700 ألف، إمكانية الوصول للعروض الحصرية والمزايا الكثيرة على امتداد رحلتهم، سواء كانوا على الأرض أم في الجو».

ويواصل ضيف الاتحاد توسعة حقيبة شراكاته سعياً منه لتعزيز المزايا والعروض التي يوفرها لأعضائه البالغ عددهم نحو 7 ملايين. وتعد الشراكة مع أدنوك للتوزيع الإضافة الأحدث حتى اليوم، وسيكون لها دور كبير في توفير مزيد من فرص كسب واسترداد المكافآت.