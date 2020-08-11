نتائج شركات من سوق دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** قلصت شركة «الإمارات للمرطبات» خسائرها في النصف الأول من العام الجاري إلى 3.4 مليون درهم، مقارنة مع 5.6 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019.

إلى ذلك، بلغ مقدار الخسائر المتراكمة للشركة 7.57 مليون درهم، تشكل 25.24% من رأسمالها.

** ارتفعت أرباح شركة «الأغذية المتحدة» بنسبة 40% إلى 25.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 18.24 مليون درهم من الفترة المقابلة من العام الماضي.

** سجلت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً بقيمة 24.79 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 24.82 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019.

** بلغت أرباح «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» 2.18 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 23.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

** سجل المصرف الخليجي التجاري صافي أرباح 5.709 مليون دينار بحريني، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 199 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 2769%، الأمر الذي انعكس على ربحية السهم؛ حيث وصل إلى 6.521 فلس مقارنة مع 0.211 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 2991%.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين 64.81% إلى 141.252 مليون دينار، مقارنة مع 85.707 مليون دينار، وكذلك ارتفاع في إجمالي الأصول 2.24% ليصل إلى 960.813 مليون دينار، مقارنة مع 939.752 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.