بنك لبنان والمهجر يدرس خيارات استراتيجية من ضمنها بيع حصته في بنك بلوم مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. أنه يدرس خيارات استراتيجية من ضمنها بيع حصته في بنك بلوم مصر ش. م.م. وذلك لتلبية المتطلبات النظامية المذكورة وأنه قد تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واللوائح والتعليمات السارية وقد وافق البنك المركزي المصرى على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة، وذلك نظرا للاوضاع الراهنة في بيروت، ولقرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4/11/2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.

كما أفاد بأن إتمام عملية البيع سيكون متوقفًا على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

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كما صرح باعتزاز وفخر بنك لبنان والمهجر ببنك بلوم مصر وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية، إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان ورافدًا رئيسيًا لنموها في المنطقة وعالميًا وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصري.