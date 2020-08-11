شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تصويت الشعب المصرى بالانتخابات يُجَّسد نموذجًا ديمقراطيا حضاريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذا الاستحقاق الوطنى يُثرى الحياة النيابية ويُساعد فى تطوير البنية التشريعيةمصر بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية نجحت فى إرساء دعائم الاستقرار السياسىمستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمارتحقيق المستهدفات الاقتصادية للارتقاء بمستوى الخدمات.. وتحسين معيشة المواطنين

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد وزير المالية، اعتزازه بأى يوم من أيام الانتخابات حيث يصطف فيه الشعب المصرى العظيم من جديد؛ على نحو يُجَّسد نموذجًا حضاريًا فى ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يُمَّثله بمجلس الشيوخ؛ ذلك الاستحقاق الوطنى الذى لاشك أنه سيؤدى لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويُساعد فى تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

قال الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، إن مصر بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها الأبى، نجحت فى إرساء دعائم الاستقرار السياسى، على نحو أسهم فى تمهيد الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادى وإجراء إصلاحات غير مسبوقة ببرنامج وطنى شامل حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاح للاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى ساعدت فى تخفيف حدة صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتمكين الدولة من إقرار حزمة استباقية داعمة للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا فى مواجهة تداعيات هذا الوباء العالمى.

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أضاف الوزير أننا مستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.