شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع بعد أسابيع من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه اليوم الثلاثاء بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي أصول الملاذ الآمن.

وقال زعماء في الكونجرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم. في الوقت نفسه فرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونج كونج والصين. وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأمريكي محدودا لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول. واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس. وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى. Advertisements وتلقى اليورو دعما في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا. وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزما للحد من تراجع العملة التركية. وصعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية. وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعودا نسبته 0.3 بالمئة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي أمس الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار. واستقر الدولار الكندي عند 1.33 دولار أمريكي.

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