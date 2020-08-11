شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية تزامنا مع انطلاق انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، جاء ذلك بالتزامن مع إنطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12950 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 4218 نقطة.ه

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1632 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2502 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العربية لحليج الأقطان، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الحديد والصلب المصرية، شركة النصر للأعمال المدنية، دلتا للطباعة والتغليف، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.