شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن القائمة الجديدة للأسهم المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت البورصة المصرية مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار، ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية المقيدة بالقائمة الجديدة إلى 46 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية مقيدة في المراجعة الأخيرة و26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.

فيما سيتم السماح بالتعامل على الشركات بالقائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019.

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ولم تشهد القائمة الجديدة استناداً إلى المعايير المطورة استبعاد أي من الشركات المكونة للقائمة الأخيرة، بل ضمت 15 ورقة مالية مقيدة جديدة.

كانت البورصة قد أعلنت أمس الاثنين، عن الانتهاء من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع.